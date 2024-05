« Une journée en enfer » : le film avec Bruce Willis ce soir sur M6 (23 mai 2024)

Publicité





« Une journée en enfer », c’est le film avec Bruce Willis rediffusé ce jeudi soir sur M6. Un film réalisé par John Mc Tiernan et sorti en salles en 1995.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







« Une journée en enfer » : l’histoire

John McClane a déjà vaincu des groupes terroristes à deux reprises, mais rien ne l’avait préparé à ce qui l’attend maintenant : un certain Simon, auteur d’un attentat meurtrier dans un grand magasin de New York, menace de recommencer s’il refuse de « jouer à son jeu ». Le flic le plus atypique de la ville se prépare à vivre une journée en enfer…

Avec Bruce WILLIS (John McClane), Samuel L. JACKSON (Zeus Carver), Jeremy IRONS (Simon Peter Gruber / Peter Krieg), Colleen CAMP (Connie Kowalski), Larry BRYGMAN (Arthur Cobb), Anthony PECK (Ricky Walsh), Nick WYMAN (Mathias Targo), et Sam PHILLIPS (Katya)



VIDÉO « Une journée en enfer » : la bande-annonce