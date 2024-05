Ici tout commence du 10 mai : Teyssier et sa brigade arrivent en Bretagne (résumé + vidéo épisode 922 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 922 – Teyssier débarque en Bretagne avec Kelly et sa brigade ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Kelly est replongée bien malgré elle dans de douloureux souvenirs…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 10 mai 2024 – résumé de l’épisode 922

Emmanuel, Kelly, Salomé, Maya et Lionel arrivent en Bretagne, à Saint-Malo. Ils débarquent au château qui accueillera les participants de la Coupe de France. Alors que l’excitation gagne tout le groupe, Kelly se replonge dans ses souvenirs… Heureusement, elle peut compter sur le soutien sans faille de Salomé ! Tout le monde est impatient de voir ce qui va suivre…

Pendant ce temps là, à l’Institut, Cardone trouve une nouvelle cible. Elle s’en prend à Léonard et n’hésite pas à lui faire payer son passé avec Ethan… Quant à la nouvelle prof de pâtisserie, elle ne laisse personne de glace…

Ici tout commence du 10 mai 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.