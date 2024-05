Ici tout commence : un acteur de « Plus belle la vie » rejoint le casting !

Publicité





Le casting de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » s’agrandit et va accueillir Avy Marciano, que vous avez connu dans les séries « Sous le soleil » et « Plus belle la vie ».











Publicité





En effet, selon les informations de Télé Loisirs, Avy Marciano est actuellement en tournage à Saint Laurent d’Aigouze pour une arrivée dans « Ici tout commence » en juillet sur votre petit écran.

L’acteur que vous avez connu dans les rôles de Samuel dans « Sous le soleil » puis Sacha dans « Plus belle la vie », incarnera un entrepreneur célibataire et bien décidé à conquérir le coeur de Rose !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : l’idée de génie de Kelly en finale ! (vidéo épisode du 23 mai)



Publicité