Mask Singer : quelle célébrité se cache sous le Cornichon ? Indice !

Mask Singer saison 6 indices sur le Cornichon – La saison 6 inédite de « Mask Singer » se poursuit ce soir avec le second prime de l’aventure. Après avoir découvert 6 masques la semaine dernière, ce soir 6 autres vont se produire face aux enquêteurs ! Vous voulez en savoir plus ? On vous donne un premier indice sur le Cornichon !











Mask Singer saison 6 : qui est dans le costume du Cornichon ?

Zoom sur le costume du Cornichon. Le Cornichon totalise plus de 10 millions d’entrées dans les salles obscures. Sans surprise, il s’agit donc d’un célèbre acteur sous le masque du cornichon ! Mais saurez-vous deviner de qui il s’agit ?

Indice n°1 : « Je totalise plus de 10 millions d’entrées au box-office »



Le Cornichon totalise plus de 10M d'entrées… 🎬 Dites-nous vite vos pronos, avant que ça ne tourne au vinaigre ! 👀 𝙈𝘼𝙎𝙆 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙀𝙍, le vendredi à 21h10 sur @TF1 et en streaming sur @tf1plus #MaskSinger #Cornichon #Enquete #Indice #Costume pic.twitter.com/Q6FTsr5mFc — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) April 29, 2024

Ce premier indice vous a-t-il aidé dans l’enquête sur le Cornichon ? D’autres indices à venir ce soir dans le premier prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 310 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger