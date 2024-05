Secret Story : Lou va lâcher une bombe dans la maison des secrets ! (VIDÉO)

Publicité





Dans Secret Story, Lou n’a pas quitté l’aventure vendredi dernier contrairement à ce que pensent les habitants de la maison des secrets. La jeune femme est dans une pièce secrète et elle va pouvoir bouleverser le jeu durant toute la semaine.





Et on peut dire que la première décision de Lou va faire l’effet d’une bombe !







En effet, Lou s’est rendue dans la salle des décisions et elle a décidé de révéler à Charlène les votes de Cassandra et Zoé contre elle la semaine dernière. Charlène va voir une vidéo et va être profondément choquée. Ça risque bien de rabattre les cartes !

VIDÉO Secret Story, Lou prend une grande décision



Les masques vont tomber ! Lou décide de tout révéler à Charlène. 💥 👁 À découvrir dans la quotidienne de #SecretStory, aujourd'hui à 17h30 sur @TF1 et @tf1plus pic.twitter.com/2KGsCKAqLf — Secret Story (@Secret_Story_FR) May 20, 2024

La réaction de Charlène à voir dans quotidienne de Secret Story ce soir dès 17h30 sur TF1.