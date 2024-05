« Je serai ta nouvelle mère » : votre téléfilm ce 27 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Je serai ta nouvelle mère » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 27 mai 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Je serai ta nouvelle mère ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Je serai ta nouvelle mère » : l’histoire, le casting

Après le décès de sa femme, Liam se retrouve seul avec sa fille, Corinne. Du jour au lendemain, il découvre que cette dernière souffre d’une maladie respiratoire. Débordé par ses obligations, il engage une infirmière à domicile. C’est ainsi que Liam et Corinne rencontrent Victoria. Au premier abord, cette femme souriante et attentionnée paraît être l’infirmière idéale pour Corinne. Cependant, elle pourrait dissimuler de sombres intentions…

Avec : Allison McAtee (Victoria), Jeremy John Wells (Liam), Hailey Gray (Corinne), Caryn Richman (Miriam)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une mère de trop ».

« Une mère de trop » : l’histoire et le casting

Kaylene, son mari Drew, et leurs jumeaux Zoé et Toby, prévoient de passer une belle journée en famille lorsque Kaylene est percutée par une voiture. À l’hôpital, Vanessa, une infirmière, lui propose de venir habiter chez eux pour assurer ses soins à domicile après sa sortie. Peu à peu, Vanessa prend une place de plus en plus importante dans la maison. Samantha, la meilleure amie de Kaylene, exprime des inquiétudes sur la surmédication de son amie. Peu de temps après, Samantha meurt dans un accident de voiture. La situation devient alors tendue entre Kaylene et Vanessa.

Avec : Vanessa Marcil (Kaylene), Brooke Nevin (Vanessa), Stephen Snedden (Drew), Elizabeth Bond (Samantha), Arden Richardson (Zoey), Cooper Dodson (Toby)