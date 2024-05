Mask Singer : Agustin Galiana sous le masque de l’Hippopotame ? Tous les indices !

Publicité





Mask Singer saison 6 les indices sur l’Hippopotame – C’est ce soir qu’aura lieu le quatrième prime de la saison inédite de « Mask Singer ». Ils ne sont déjà plus que sept masques encore en compétition et l’enquête se poursuit ! Mais qui se cache sous le costume de l’Hippopotame ? On fait le point sur les tous les indices et on vous donne notre prono !











Mask Singer saison 6 : qui se cache derrière le costume de l’Hippopotame ?

Zoom sur le costume de l’Hippopotame. Si les enquêteurs sont perdus face à l’Hippopotame et que son nom n’a pas été cité, Inès Reg l’a finalement démasqué la semaine dernière avec son Prono d’Or. Chez Stars Actu, on est désormais convaincus qu’il s’agit d’Agustin Galiana. Les indices collent : le soleil pour son album « Plein soleil », il a été juré de plusieurs programmes dont Miss France (d’où l’écharpe), toutes les références à la danse car il a gagné « Danse avec les Stars », et celle à la cuisine pour la série « Ici tout commence ».

Indice 1 : « Vous avez déjà pu me voir dans un jury »

Indices donnés sur le prime 1 :

– l’Hippopotame est sexy et il est roi dans son domaine et même dans ses domaines

– Avec ses dents affutées comme des lames, il a toujours su se faire remarquer

– La France a tout de suite eu un coup de foudre pour lui et est même rentré dans le quotidien des français

– Il a jugé des compétitions

Indices donnés sur le prime 3 :

– Il a partagé un bout de vie de Miss France

– Il aime le pain d’épices et être derrière son piano

– Il a aidé des dizaines d’adolescents à progresser avec des heures de cours



Indices visuels : un diadème et une écharpe « super miss », une barre de pole dance, un sabre, une règle, une peluche soleil, des portraits de Miss, Lorie

Propositions des enquêteurs : Jarry, Michaël Youn, François Alu, Hugo Clément, Kamel Ouali, Christian Hecq

La dernière prestation de l’Hippopotame sur la B.O du film « Pretty Woman »/h4>

Ces indices vous aident t-ils pour deviner qui se cache sous l’Hippopotame ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

