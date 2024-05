« McDonald & Dodds » : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (26 mai)

Publicité





« McDonald & Dodds » du 26 mai 2024 – France 3 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « McDonald & Dodds » ce dimanche soir à la télé.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« McDonald & Dodds » du 26 mai 2024 : l’épisode de ce soir

Épisode 3 : Quand la lune se cache (Clouds Across the Moon)

À l’aube du Jour des Morts, un entrepreneur prospère de Bath est découvert mort, enterré dans un champ. Les suspects sont nombreux : un artiste local au passé obscur, un informaticien qui se revendique médium à ses heures perdues, et, de manière surprenante, un certain lieutenant Dodds.



Avec Max Bennett (Martin Silver), Gerran Howell (Père Luton / Fulton Harte), Pearce Quigley (Hector Ingham), Joanna Riding (Maeve Gibney), Joan Iyiola (Jemma Kent), Stefan Adegbola (Alex Kent)

« McDonald & Dodds » : rappel de la présentation de la saison 3

De retour dans la splendide cité de Bath, où de nouveaux mystères surgissent, aussi enchevêtrés que mystérieux. À leur tête, la capitaine McDonald, aussi ambitieuse qu’impulsive, et le lieutenant Dodds, timide et réfléchi. Leur duo singulier, mêlant passion et discrétion, s’avère être un véritable atout, dévoilant avec finesse les secrets qui hantent la ville.