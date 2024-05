The Voice du 25 mai 2024 : et le gagnant est.. (résumé + replay finale)

Publicité





The Voice du 25 mai 2024, résumé et replay de la finale – C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ».





Gabriel Lobao pour Mika, Baptiste Sartoria pour Vianney, Alphonse pour Zazie, Adnaé pour Bigflo & Oli, ainsi que Shanys pour Camille Lellouche s’affrontaient pour remporter la victoire.







A l’issue de la première partie de l’émission, le public a désigné les 2 derniers finalistes : Baptiste et Alphonse.

Ils se sont affrontés pour la dernière ligne droite avec leurs propres singles, qui sortiront ce soir sur toutes les plateformes de streaming.



The Voice 2024, et le gagnant est…

Verdict des votes des téléspectateurs : Alphonse a gagné avec 53% des votes contre 47% pour Baptiste !

The Voice du 25 mai 2024, le replay

Cette saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué la finale sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous dans quelques mois pour la nouvelle saison de « The Voice Kids » !