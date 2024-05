N’oubliez pas les paroles du 24 mai : Pierre se fait peur avant la déprogrammation

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 24 mai 2024, 21 victoires pour Pierre – Pierre s’est encore une fois fait peur mais il continue son parcours dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Ce vendredi soir, le maestro a atteint le cap des 20 victoires et la barre des 100.000 euros !











Dans le détail ce vendredi soir, Pierre a signé deux victoires, la première sans gain et la seconde avec la somme maximale de 20.000 euros ! Sur la seconde émission, il n’y a eu que 20 points d’écart entre Pierre et son adversaire. Il totalise 117.000 euros et pour la suite, il va falloir patienter !

En effet, l’émission est déprogrammée le temps de Roland Garros et ne sera de retour que le lundi 10 juin.

N’oubliez pas les paroles du 24 mai, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



