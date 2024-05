Un Si Grand Soleil Spoilers : Janet bouleversée, la révélation de Thaïs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 au 31 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 au 31 mai 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que l’enquête sur la mort de Philippe Aguerra est enfin terminée. Arnaud passe aux aveux, c’est lui qui a tué son père. Thaïs va maintenant devoir se remettre de tout ça. Elle va alors avoir une révélation : et si elle devenait flic ? Et Anne est enfin libre. Mais le couple de Florent et Claire ressort très fragilisé de tout ça. Claire est très distante.

Claudine va défendre une cliente victime d’une agression et elle va s’en prendre violemment à Becker. Elle va parler de la fois où il a trompé Janet avec elle avant le mariage, sauf que Janet est derrière et a tout entendu ! Janet est sous le choc en découvrant la tromperie de Clément.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 au 31 mai 2024

Lundi 27 mai 2024 (épisode 1403) : L’assassin de Philippe est enfin démasqué mais cette révélation perturbe profondément Florent. Bertier lui espère que la nouvelle situation de Nathalie va leur permettre de se rapprocher.

Mardi 28 mai 2024 (épisode 1404) : Tandis que Cédric passe aux aveux, la confrontation ultime entre Arnaud et Anne promet d’être éprouvante. Du côté du cabinet BGL, Claudine reçoit une nouvelle cliente pour une affaire particulièrement délicate.

Mercredi 29 mai 2024 (épisode 1405) : Thaïs va avoir une véritable révélation qui pourrait lui dessiner un nouvel avenir. Face à un mis en cause difficile à coincer, Becker et le producteur Picard pourraient bien s’avérer particulièrement inventifs.

Jeudi 30 mai 2024 : pas d’épisode

Vendredi 31 mai 2024 (épisode 1406) : Léonor découvre qui est la mystérieuse nouvelle conquête de Bertier et jamais elle ne se serait attendue à cela. Quant à Janet, elle va vivre une véritable déflagration…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : une fin tragique pour le Fleuriste ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 27 au 31 mai 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.