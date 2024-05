Secret Story : la date de la grande finale dévoilée !

Publicité





On connait la date de la grande finale de la saison 2024 de Secret Story ! En effet, c’est cet après-midi que TF1 a annoncé que la finale serait diffusée le mardi 18 juin à 23h30.





La finale aura donc lieu dans trois semaines, ce qui veut dire qu’il devrait y avoir bon nombre d’éliminations d’ici là.







Ils sont encore 10 habitants actuellement dans la maison des secrets et normalement ils devraient n’être plus que 4 pour la grande finale. Ça veut dire que pour cette saison raccourcie de Secret Story, il n’y aurait désormais plus que des doubles éliminations pour les trois vendredis restants !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne.



