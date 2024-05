Secret Story : les nominations ce soir, qui seront les nominés ? La Voix annonce un rebondissement !

Publicité





C’est mercredi et dans Secret Story, c’est le fameux jour des nominations ! Dans un peu plus d’une heure, en fin de quotidienne, on connaitra donc les noms des nominés de la semaine.





Et alors que cette semaine les habitants sont divisés en deux maisons, c’est des nominations un peu particulières qui vont se dérouler.







La Voix a annoncé aux habitants qu’il y aurait 2 nominés cette semaine. Chaque maison va nominer un habitant… de sa propre maison ! Ils sont tous passés au confessionnal hier pour désigner les deux nominés de la semaine.

Clairement, il y a de fortes chances que ce soit Kelyan et Charlène (ou Alexis) qui se retrouvent nominés cette semaine.



Cette semaine, les Habitants risquent tous l'élimination ! 😮

Verdict ce mercredi à partir de 17h30 sur TF1 !