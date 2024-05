« Shrek » et « Shrek 2 » : vos films cet après-midi sur TF1 (20 mai 2024)

Publicité





« Shrek » et « Shrek 2 » : histoires des films de Noël sur TF1 ce lundi 20 mai 2024 – TF1 rediffuse deux films d’animation en cet après-midi de lundi de Pentecôte. A la suite, la chaîne vous propose « Shrek » et « Shrek 2 ».





A suivre dès 14h20 sur TF1, ou sur sur myTF1 via la fonction direct.







A 14h20 : « Shrek », histoire

L’ogre Shrek vit seul dans un marais. Il rencontre bientôt un âne qui ne le quitte plus. Peu après, une multitude de créatures, chassées par le Lord Farquaad, élisent domicile dans le marais de Shrek. Furieux, celui-ci décide d’aller voir Lord Farquaad.

Et à 15h55 : « Shrek 2 », histoire

Après avoir délivré la princesse Fiona de son donjon en bravant un dragon cracheur de feu et le vilain Lord Farquaad, Shrek a finalement épousé sa belle. Tout juste rentrés de leur voyage de noces, les jeunes mariés sont accueillis par l’Ane qui s’est installé dans leur demeure pendant leur absence et n’a visiblement aucune envie de quitter les lieux ! Une délégation en fanfare les convie au bal organisé en leur honneur au royaume de Fort Fort Lointain par les parents de Fiona. Malgré ses réticences, Shrek se laisse convaincre par sa douce et tendre…



