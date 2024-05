Un Si Grand Soleil du 24 mai : Arnaud s’attaque à Thaïs (résumé et vidéo épisode 1402 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1402 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 24 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker a eu la juge, qui a accepté la mise sur écoute de Cédric. Et selon le résultat des investigations d’Alex et Manu, ils vont remettre Anne en liberté. Pendant ce temps là, Arnaud est avec Cédric. Il appelle Thaïs pour lui proposer d’aller à la piscine ce soir avec lui. Elle accepte. Cédric se réjouit. Mais Thaïs est mal à l’aise, elle se confie à Maéva.

Le directeur du Midi Libre félicite Marie-Sophie pour l’article sur les punaises de lit, Marc entend tout et la rédac chef ne parle pas du tout de lui.



Chez L Cosmétiques, Bilal revient de l’hôpital et Karine craint qu’il ait ramené des punaises de lit. Berthier et Bilal lui parlent de l’article mais elle ne fait pas confiance aux journalistes. A l’hôpital,Yasmine remarque que la psychose continue. David les comprend. Janet les entend et propose un rendez-vous avec la direction, elle lui demande sèchement de se remettre au travail.

Florent annonce à Anne au parloir que la police enquête sur Cédric. Elle devrait être innocentée. Mais Anne pense que c’est impossible, c’est le meilleur ami d’Arnaud. Mais Florent lui parle de ce que Thaïs a entendu. Florent demande à Anne de tenir le coup, sa demande de remise en liberté va surement être acceptée.

Le père de Thaïs l’appelle pour venir donner un coup de main à la pizzéria, Thaïs ne peut pas elle voit Arnaud. Elle lui dit de demander à Maéva. Il comprend.

Marie-Sophie veut parler à Marc pour lui confier un sujet. Il lui reproche d’avoir fait mine de l’avoir écrit devant le directeur. Elle lui rappelle qu’il ne voulait pas faire ce papier à la base, et elle lui rappelle sa première version ratée. Et elle l’envoie sur l’inauguration d’un camping à la place d’une conférence de presse où il va tous les ans… Marc appelle Léonore pour se plaindre mais elle lui dit qu’il a pris des habitudes avec Jacques, il doit s’adapter. Et de son côté, Marie-Sophie prend un verre avec Chloé. Elle lui explique avoir envoyé Marc dans un camping, Chloé comprend qu’il ne doit pas apprécier…

Becker et Janet se préparent pour aller à l’opéra. Elle lui reparle de l’histoire des punaises de lit, que les patients continuent de chercher… Il lui dit d’oublier tout ça, ils vont passer une bonne soirée.

Alex parle à Manu de l’écoute de Cédric, pour l’instant il n’y a rien. Manu interroge le complice de Bordé, qui identifie formellement Cédric. Et Thierry annonce à Alex et Manu que les écoutes ont payé et c’est du lourd. Mais Thaïs retrouve Arnaud à la piscine… Sous l’eau, Arnaud tente de tuer Thaïs ! Elle perd connaissance.

VIDÉO Un si grand soleil du 24 mai extrait, Arnaud tente de tuer Thaïs

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv