13h15 le samedi du 22 juin : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 22 juin 2024 : le sommaire aujourd'hui





« 13h15 le samedi » du 22 juin 2024 : le sommaire

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Rose Valland, une résistante, a discrètement espionné les nazis au musée du Jeu de Paume, où étaient entreposées les œuvres d’art spoliées. Bien qu’héroïne méconnue, son action a permis de récupérer plus de 60 000 tableaux.

À l’approche des commémorations des 80 ans du Débarquement et de la libération de Paris, « 13h15 le samedi » (X, #13h15) dresse le portrait de cette femme longtemps oubliée. Sans elle, le monde de l’art serait probablement différent. Rose Valland, modeste et discrète résistante, fut une espionne durant la Seconde Guerre mondiale.



Des carnets pour préserver la beauté du monde

Dès 1940, les nazis ont transformé le musée du Jeu de Paume à Paris en centre de dépôt et de tri des œuvres d’art volées aux institutions publiques et aux familles juives. Rose Valland, alors attachée de conservation, s’est improvisée espionne, répertoriant secrètement dans des carnets les mouvements et destinations de chaque tableau.

Grâce à ses efforts, plus de 60 000 œuvres d’art et biens culturels spoliés durant l’Occupation ont été sauvegardés et récupérés. Comment la fille d’un maréchal-ferrant de l’Isère a-t-elle risqué sa vie pour sauver une partie de la beauté du monde ?