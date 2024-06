Les 12 coups de midi du 22 juin : Emilien se rate, l’étoile mystérieuse se dévoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 22 juin 2024, 271ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 271ème victoire ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur deux questions du Coup de Maître aujourd’hui et n’a donc remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 22 juin 2024, l’avion se dévoile sur l’étoile mystérieuse

Emilien totalise ainsi 1.181.671 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personne. Du côté de l’étoile mystérieuse, l’avion se dévoile de plus en plus mais toujours pas d’indice supplémentaire !

Qui se cache derrière l’étoile ? Avec cet avion, on peut penser à Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise, ou encore Harrison Ford, qui sont tous à la fois acteurs et pilotes !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+