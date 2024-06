Plus Belle La Vie spoilers : Samuel en danger de mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 24 au 28 juin 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 juin 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Pascal et le piège qui se referme sur Jennifer.







En effet, Pascal est bien venue à Marseille pour elle et il va aller jusqu’à empoisonner Samuel ! De son côté, Babeth pense que Jennifer a une dent contre Pascal…

C’est l’heure du marathon pour Gabriel et Noura. Gabriel est blessé au dos mais il va l’accompagner d’une façon peu conventionnelle !

Quant à Léa, elle décide de prendre les choses en mains pour le bien de Lucie. Et Patrick déprime…

Et les Mistraliens commencent à se demander si Steve ne les aurait pas arnaqués avec des placements !

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 juin 2024

Lundi 24 juin 2024 (épisode 120) : Inquiète, Babeth se confie à Riva et Thomas. Au commissariat, Morgane se questionne sur sa légitimité. De son côté, Nisma demande à Steve de faire preuve de prudence.

Mardi 25 juin 2024 (épisode 121) : Les Mistraliens se rassemblent autour du marathon organisé par Luna et Blanche. Jennifer et Samuel sont pris dans un tourbillon de problèmes et de mensonges.

Mercredi 26 juin 2024 (épisode 122) : Au sein du cabinet médical, la panique et l’inquiétude sont palpables. Chez les Boher, Léa prend les devants pour le bien de Lucie, tandis que Nisma découvre un Steve complètement transformé.

Jeudi 27 juin 2024 (épisode 123) : La situation au cabinet est intenable pour Jennifer. Au pavillon, Blanche organise une session de paroles. Chez les Nebout, Patrick est en proie au doute.

Vendredi 28 juin 2024 (épisode 124) : L’atmosphère est tendue dans l’appartement de Samuel, suite à une intervention de la police. A la résidence, les actions de Steve intriguent. De son côté, Babeth doit faire face aux pensées morbides de Patrick.



VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 24 au 28 juin 2024

