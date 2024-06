Publicité





20h30 le dimanche du 23 juin 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 16 juin 2024 : les invités

La story : Jean-Jacques Goldman

Laurent Delahousse retrace le parcours d’un monument de la chanson française, Jean-Jacques Goldman. Après avoir vendu plus de 28 millions d’albums, l’artiste s’est retiré de la scène médiatique en 2002. Malgré plus de vingt ans sans concert ni nouvel album, sa popularité demeure intacte, et son répertoire continue de séduire et d’inspirer la jeune génération.

La tournée L’Héritage Goldman, lancée en 2023 avec son guitariste et collaborateur historique Michael Jones, connaît un immense succès et continue de remplir les salles de France. Prolongée jusqu’en novembre 2024 avec près de 70 dates supplémentaires, cette tournée témoigne de l’empreinte indélébile laissée par Jean-Jacques Goldman. De nombreux artistes partagent l’impact profond de ses chansons sur leurs vies.



