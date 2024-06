Publicité





20h30 le samedi du 29 juin 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 29 juin 2024 : les reportages

Le magazine « 20h30 le samedi » met en lumière deux parcours remarquables : celui d’Alexandre Dumas, qui a surmonté de nombreux obstacles pour devenir l’un des écrivains français les plus renommés, et celui de Bruce Willis, une icône moderne pleine d’autodérision et un personnage emblématique de la pop culture.

Le jour où > Alexandre Dumas a pris sa revanche

La nouvelle adaptation du « Comte de Monte-Cristo » est sortie le 28 juin sur grand écran, avec Pierre Niney dans le rôle d’Edmond Dantès. Publié en 1848, ce roman demeure intemporel grâce au talent d’Alexandre Dumas pour l’action, le suspense et les rebondissements, déjà démontré dans « Les Trois Mousquetaires ». Visionnaire avant l’heure, Dumas comprenait l’importance de captiver son public, bien avant l’ère des plateformes de streaming. Animé par un désir de revanche, tout comme ses personnages, il a marqué l’histoire de la littérature.



Actu > Bruce Willis, un nouveau héros

Dans les années 1980, alors que Ronald Reagan est au pouvoir, Hollywood est dominé par des héros virils et sérieux dans des films comme « Terminator », « Predator » ou « Alien ». L’arrivée de Bruce Willis, un ancien serveur à Manhattan surnommé Bruno, apporte un vent de fraîcheur avec son attitude décontractée et son humour. Il devient alors le symbole d’une nouvelle génération de héros au cinéma.

