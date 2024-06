66 minutes du 30 juin : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 30 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 30 juin 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Contrôleurs : vont-ils trop loin ?

Amendes excessives, attitude agressive, voire usage de la force selon certains, les contrôleurs iraient-ils parfois trop loin ?



Publicité





🔵 Habitat insalubre : le fléau continue

🔵 Ils réinventent les glaces

Dans leur boutique parisienne, Marie-Laure et Ollivia révolutionnent le monde des pâtisseries avec leurs fruits givrés. Des créations phares qu’elles partagent sur les réseaux sociaux.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Oléron, l’autre île de beauté

Cernée par l’Océan Atlantique, baignée de soleil au point d’être surnommée « la lumineuse », Oléron a de quoi séduire.L’île de Charente-Maritime, deuxième plus grande de France métropolitaine après la Corse, est facilement accessible par un pont.

Extrait vidéo

Dans leur boutique parisienne, Marie-Laure et Ollivia révolutionnent le monde des pâtisseries avec leurs fruits givrés. Des créations phares qu'elles partagent sur les réseaux sociaux. « Ils réinventent les glaces »

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/7BDKSbZXTQ — 66Minutes (@66Minutes) June 30, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.