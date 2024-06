« Apocalypse – Les débarquements » : le documentaire ce soir sur France 2 (5 juin 2024)

Publicité





« Apocalypse – Les débarquements », c’est le documentaire inédit diffusé ce mercredi soir, 5 juin 2024, sur France 2.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne







« Apocalypse – Les débarquements » : présentation

À l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement, France Télévisions présente deux épisodes inédits de la série Apocalypse, dédiés aux débarquements de Normandie et de Provence. Ces épisodes, écrits et réalisés par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, sont entièrement colorisés et sonorisés, et narrés par Mathieu Kassovitz. Pour leur réalisation, plus de 300 heures d’archives, dont certaines rares et inédites, ont été nécessaires.

À l’aube du 6 juin, des milliers de navires attaquent les côtes normandes dans ce qui sera le plus grand débarquement de l’histoire. Deux mois plus tard, la première armée française débarque en Provence, prenant les Allemands en tenaille.



Résumé de l’épisode 1 : Le Grand Défi

Au printemps 1944, le général Dwight Eisenhower, depuis son QG dans le sud de l’Angleterre, supervise les préparatifs de l’opération amphibie la plus colossale de l’histoire. Les Alliés comptent exploiter les brèches du Mur de l’Atlantique, construit sur ordre d’Hitler, pour vaincre le Reich. Tirant des leçons de l’échec du raid de Dieppe en 1942, ils préparent minutieusement l’assaut, avec un entraînement rigoureux et des stratégies de diversion pour maintenir le secret. Des centaines de milliers de soldats américains, britanniques, canadiens et français sont discrètement acheminés vers les ports de départ, tandis que la Résistance en France prépare le terrain. Le 4 juin, tout est prêt, mais la météo force Eisenhower à reporter le débarquement.

Résumé de l’épisode 2 : Le Grand Assaut

Le 6 juin 1944, une accalmie providentielle détectée par les météorologistes britanniques permet à Eisenhower de lancer l’opération. Les sentinelles allemandes, stupéfaites, voient approcher l’armada alliée, tandis que leur chef Rommel est en congé. Les plages de Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword sont attaquées à l’aube par les vagues d’assaut successives. Malgré l’effet de surprise et la puissance de feu, la résistance allemande inflige de lourdes pertes, notamment à Omaha Beach où 90 % des premiers débarqués américains perdent la vie en quelques minutes. À la fin de cette journée tumultueuse, les Alliés tiennent le littoral. Deux mois plus tard, la première armée française débarque en Provence, en soutien des Américains, pour prendre les Allemands en tenaille et rejoindre les troupes venant de Normandie.