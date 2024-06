C à vous du 20 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 juin 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives anticipées, dissolution, viol antisémite à Courbevoie… Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire Horizons du Havre, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Législatives : les candidats présentent leurs programmes aux entreprises. On en parle avec Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE),



🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Pierre Richard, Bernard Le Coq et Charlotte de Turckheim pour le film “Fêlés”, en salle le 28 août; et Nelly et

Benjamin Illy pour le podcast “La vie de Nelly”, disponible sur franceinfo

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 20 juin 2024 à 19h sur France 5.