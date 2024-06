C dans l’air du 7 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 7 juin 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 juin 2024 : le sommaire

⬛ Mirage 2000, instructeurs : jusqu’où ira la France ?

Le président français a annoncé le renforcement de l’aide militaire à l’Ukraine, incluant la livraison d’avions Mirage 2000-5 d’ici la fin de l’année et la formation de 4500 soldats ukrainiens. Cette décision, prise lors d’une interview à TF1 et France 2 en marge des commémorations du Débarquement en Normandie, vise à permettre à l’Ukraine de défendre son territoire. Emmanuel Macron, qui a rencontré son homologue ukrainien à l’Élysée, a insisté sur la nécessité d’une Europe forte face à la Russie. Moscou a qualifié ces mesures de « provocatrices », tandis que des figures politiques françaises ont exprimé des opinions variées. De plus, Macron a confirmé l’arrestation à Moscou de Laurent Vinatier, accusé de violer la loi sur « les agents de l’étranger ». Le président ukrainien a décrit une Europe ravagée par la guerre, appelant à l’unité contre l’agression russe.



