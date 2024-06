Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le thème de l’inédit est « Cet ange gardien qui leur a sauvé la vie ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2024, « Cet ange gardien qui leur a sauvé la vie ! » (inédit)<

En septembre 2023, grâce à l’application Staying Alive, Guillaume a sauvé Aëlia, un bébé de 3 mois, qui faisait un arrêt cardio-respiratoire à son domicile. Depuis cet événement, Guillaume est devenu son oncle de cœur. Ils viennent exprimer leur gratitude envers leur sauveur, avec des témoignages émouvants à découvrir cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Et à 15h05 « Secrets et coulisses : Nos journalistes mondains se dévoilent ! » (rediffusion)

Dans ce numéro, nous explorons l’univers glamour des têtes couronnées et de la jet-set avec nos invités, journalistes et photographes mondains. Ils partagent les secrets de leurs métiers uniques et nous emmènent dans les coulisses des familles royales et des plus grands festivals.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Cet ange gardien qui leur a sauvé la vie ! », c’est ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.