Demain nous appartient du 12 juin : le secret de Lisa en danger ? (résumé + vidéo épisode 1706 en avance)

Demain nous appartient du 12 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1706 de DNA – Le secret de Lisa est-il en danger dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, Amel se pose des questions et interroge sa soeur…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 12 juin 2024 – résumé de l’épisode 1706

Amel interroge Lisa au sujet de son nouveau travail de surveillante au lycée Georges Brassens… Amel se pose des questions, mais Lisa continue de lui mentir. Elle part chez Adam et Aaron se demande si c’est une bonne idée que Lisa ne lui dise pas la vérité. Lisa assure à Aaron que c’est plus simple, ça évitera qu’elle soit mal à l’aise et qu’elle mente à ses amis au lycée…

Une altercation entre Violette et Lilou met Jordan à rude épreuve… Et la maladresse de Christelle pousse Marianne à bout. Quant à Amel, ses affaires ont disparu.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 juin – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.