Camille & Images du 28 juin : les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

Camille & Images du 28 juin 2024 – Camille Combal est de retour ce vendredi soir sur TF1 pour un numéro spécial en prile de son émission « Camille & Images ». Camille Combal vous convie tous pour fêter l’été avec ses invités !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 28 juin 2024 : les invités de Camille Combal

Camille Combal vous invite à célébrer la fin de la saison avec une édition spéciale de « Camille & Images » en prime-time.

Lors d’une grande soirée diapositive entre amis, Camille Combal, accompagné de ses invités, vous fera revivre les moments marquants de la saison télévisuelle, des plateformes de streaming et des réseaux sociaux à travers les images incontournables de l’année écoulée.



Pour commenter et revivre les images qui vous ont touché, Camille sera entouré d’Ahmed Sylla, Cristina Cordula, Hakim Jemili, Chantal Ladesou, Alice Pol, Elie Semoun et d’un Cornichon… Et à tout moment, des invités surprises pourraient rejoindre le plateau ou apparaître sur les écrans de « Camille & Images ».

Au programme : les vidéos les plus drôles de l’année, les archives les plus improbables et les sketchs de nos invités, ainsi que le meilleur du web.

Camille Combal et ses invités vous attendent pour rembobiner l’année sur TF1 !

Camille & Images du 28 juin, la bande-annonce

En attendant ce soir, voici quelques images de ce qui vous attend ce soir.

📺 Découvrez les invités du prime spécial "Camille et images rembobine l’année" présenté par @CamilleCombal ce vendredi 28 juin à 21h10 sur #TF1 ▶︎ https://t.co/v2NFVa3krG pic.twitter.com/svNolbfJ1O — Wecast MEDIA (@Wecastmedia) June 27, 2024

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.