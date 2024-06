Cauchemar en cuisine du 11 juin : inédit à Chambéry ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 11 juin 2024 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Chambéry, en Haute Savoie.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Publicité





Cauchemar en cuisine du 11 juin 2024, présentation

Philippe Etchebest se rend à Chambéry, en Savoie, pour visiter le restaurant de Christine. C’est Paula, la commerçante d’en face, qui a sollicité son aide. Christine a repris le plus ancien restaurant de la ville il y a 3 ans, une véritable institution, mais depuis quelques mois, les clients désertent l’établissement, ce qui inquiète beaucoup Paula pour son amie.

En arrivant, le chef découvre rapidement que la situation est alarmante et que rien ne va dans ce restaurant. Christine travaille seule, gérant à la fois la salle et la cuisine, ce qui entraîne un service chaotique, une présentation des plats médiocre et une hygiène déplorable.



Publicité





Derrière ces problèmes, Philippe Etchebest va faire face à l’une des situations les plus difficiles jamais rencontrées dans « Cauchemar en cuisine ».

Cauchemar en cuisine du 11 juin, extrait vidéo