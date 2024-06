« La doc et le véto » du 11 juin : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





« La doc et le véto » du 11 juin 2024 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la nouvelle et dernière saison de la série « La doc et le véto ». Au programme ce soir, l’épisode inédit intitulé « Plume noire ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« La doc et le véto » du 11 juin 2024 : l’épisode « Plume noire »

Avec la complicité habituelle de la docteure Emma Colin, le vétérinaire Pierre Josset cherche des solutions pour assurer le bien-être et la sécurité de son père, Albert, dont la santé et l’autonomie déclinent. Cependant, le patriarche n’est pas du genre à se laisser aider, encore moins à vouloir quitter sa ferme. Parallèlement, un corbeau, signant ses lettres d’une plume noire, s’attaque à plusieurs villageois, instaurant un climat de paranoïa à Valerande-les-Chantelle.

Le casting

Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Caroline Loeb (Marie-Claude Bazin), Emmanuelle Boidron (Sandrine Verdeau), Olivier Perrier (Albert Josset), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Pasquale D’Inca (Gilles Vilar), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Leo Paul Salmain (Bastien Josset), Frank Adrien (Fernand Pouzat), Fatou Dicko (Louisette), Fredéric Bouraly (Philippe Bertoni)



« La doc et le véto » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.