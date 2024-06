Envoyé Spécial du 6 juin : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 6 juin 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 6 juin 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 My Taylor is rich

En seulement quelques années, Taylor Swift est devenue la plus grande star mondiale. À 34 ans, elle est déjà milliardaire grâce à sa musique, faisant trembler l’industrie à chaque mouvement. Envoyé Spécial a enquêté sur ce phénomène qui dépasse le monde de la pop, certains prétendant même qu’elle pourrait influencer l’élection présidentielle américaine. De ses débuts à Nashville à ses concerts triomphants à Paris, retour sur le parcours d’une artiste dont le succès est tout sauf fortuit. Entourée de sa communauté de fans fidèles, les « Swifties », Taylor Swift maîtrise chaque aspect de sa carrière, utilisant tout à son avantage pour faire prospérer son empire.

🔴 Fusillés de Meymac : quand la mémoire résiste

Une histoire du passé qui reste poignante aujourd’hui, surtout à l’occasion du 80e anniversaire du débarquement. Le 12 juin 1944, un groupe de résistants aurait exécuté puis enterré 47 prisonniers allemands dans les bois de Meymac. En Corrèze, où la guerre a laissé des traces indélébiles, la recherche de ces corps est devenue une enquête historique complexe, parsemée de non-dits et de révélations. Dans les hauteurs de Meymac, des anonymes, peut-être vos proches, sont les acteurs de cette histoire, initiée par les confidences tardives d’un résistant de 98 ans, sans imaginer les conséquences de ses révélations.



Publicité





🔴 Du refus d’autorité au complotisme : qui sont les citoyens souverains ?

En mars dernier, une vidéo est devenue virale en France : un couple refusant un contrôle de gendarmerie en se déclarant « Êtres souverains » et rejetant toute autorité avec la phrase : « On ne contracte pas ! ». Selon eux, la France serait une entreprise privée et ils ne reconnaissent ni la police ni les administrations, cherchant à se libérer de tout lien avec l’État. Envoyé Spécial explore cette mouvance complotiste, née aux États-Unis dans les années 70, qui s’étend de la Drôme à l’Écosse, et inquiète les autorités par son défi à l’ordre établi.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV