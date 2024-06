Demain nous appartient du 13 juin : Karim prêt à démasquer Rayane (résumé + vidéo épisode 1707 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1707 de DNA – Rayane est sous pression ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, il est convaincu que Karim a des soupçons…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 13 juin 2024 – résumé de l’épisode 1707

Rayane sent la situation basculer et devine que Karim a des soupçons. Il décide alors d’improviser pour cacher ses boosters chez Karim… Mais la tension monte d’un cran quand Christophe Bonello et l’informe qu’il s’est fait serrer par la police ! Il lui explique qu’ils l’ont relâché, ils n’ont rien contre lui. Mais Rayane flippe.

Jordan est préoccupé par Violette, prise au milieu d’une querelle familiale. Et Sébastien affirme sa position alors qye Nathan ne peut plus dissimuler son caractère.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 juin – extrait de l’épisode

