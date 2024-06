Slam : découvrez le remplaçant de Cyril Féraud, c’est une grosse surprise !

Publicité





On connait enfin le nom du remplaçant de Cyril Féraud à la tête du jeu quotidien de France 3 « Slam ». Et on peut dire que c'est une énorme surprise puisque ce n'est pas un animateur que France Télévision a choisi !





En effet, selon le Parisien, c'est Théo Curin qui va remplacer Cyril Féraud à la tête de « Slam » !







Alors que Cyril Féraud quitte « Slam » pour animer « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2, ce choix de l’athlète handisport Théo Curin est une énorme surprise pour les téléspectateurs.

Il prendra la suite de Cyril au début du mois de septembre, les numéros de l’été ayant déjà été tournés. Notez que Théo Curin a été choisi face à des animateurs comme Bruno Guillon, Laurent Luyat, Damien Thévenot, Jean-Luc Lemoine, ou encore Willy Rovelli.



