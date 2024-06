Plus Belle La Vie du 13 juin 2024 : la police lance un appel à témoins (résumé + extrait vidéo épisode 113 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 113 de PBLV – La police décide de lancer un appel à témoins pour retrouver le pendentif aujourd'hui dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vont-ils démasquer le tueur en série avant qu'il fasse une nouvelle victime ?





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 juin 2024 – résumé de l’épisode 113

Patrick a réuni toute l’équipe au commissariat pour se consacrer pleinement à retrouver le tueur en série. Samuel présente un pendentif et explique que celui volé à Barbara est lié à un quatrième meurtre prévu. Une personne a reçu ce pendentif, et un appel à témoin sera lancé pour l’identifier, dans le but de remonter jusqu’au harceleur qui est la prochaine victime.

Jean-Paul rencontre l’avocate de Lucie en compagnie d’Anaïs Delpierre, venue à la place de son père, qui est en dépression. Anaïs demande à Jean-Paul combien il est prêt à payer pour qu’ils retirent leurs plaintes, ce qui provoque une altercation. Jean-Paul accuse Michaël de maltraiter sa fille et montre des photos de ses blessures. Anaïs l’accuse alors d’avoir lui-même infligé ces blessures à Lucie, et Jean-Paul s’emporte. La commissaire impose à Jean-Paul de prendre quelques jours de repos. Jean-Paul confie à Léa ses inquiétudes après l’altercation, pensant qu’ils ne retireront jamais leur plainte. Léa suggère de les dédommager, mais Jean-Paul refuse de payer pour le harcèlement de Lucie. Il est à bout et finit par dire que Lucie les a mis dans une situation difficile, mais l’adolescente l’entend…



À la sortie d’un magasin, Jennifer déclenche l’alarme. Alors qu’Éric vérifie son sac, un homme commence à la harceler. Jennifer s’emporte quand il la touche, mais Éric intervient et l’homme s’en va. Jennifer reproche à Éric d’être intervenu, mais s’excuse ensuite. Éric raconte à Luna son intervention avec Jennifer, et ça lui donne l’idée de donner des cours de self défense au Pavillon des Fleurs. Mais Blanche n’est pas emballée.

Ulysse retrouve Julie pour discuter de leur contrat de mariage. Julie le remercie et explique qu’elle a sollicité son aide car elle ne connaît pas de meilleur avocat. Ulysse ne comprend pas, jusqu’à ce que Julie avoue qu’Apolline l’a menacée. Julie révèle qu’Apolline a agi pour le protéger et pense qu’il devrait la garder comme stagiaire. Ulysse confronte Apolline au Mistral. Malgré ses critiques, il reconnaît qu’elle a défendu ses intérêts et décide de la réintégrer. Après son départ, Nisma remarque qu’Apolline a un faible pour Ulysse…

Patrick et Samuel n’ont toujours aucune piste pour retrouver le pendentif, mais ils pensent maintenant que le tueur pourrait être un avocat, un juge, ou même un policier. Chez Jean-Paul, Lucie n’est plus dans sa chambre. Ils la cherchent frénétiquement, mais elle est dehors, en pleine crise d’angoisse, au milieu de la rue.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 juin 2024 – extrait vidéo

