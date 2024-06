Demain nous appartient du 28 juin : John a été assassiné ! (résumé + vidéo épisode 1717 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1717 de DNA – La police va retrouver le corps sans vie de John Kovac ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et si ça ressemble à un suicide, John a en réalité été assassiné !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 28 juin 2024 – résumé de l’épisode 1717

Une coureuse a la mauvaise surprise de découvrir John Kovac pendu à un arbre… La police arrive sur place et pense évidemment à un suicide. Mais la police scientifique découvre que c’est un meurtre maquillé en suicide. De son côté, Georges est chargé d’annoncer la terrible nouvelle à Bastien, sous les yeux de Mélody.

A la Paillotte, Charles a la mauvaise surprise de découvrir que Victor Brunet a embauché Lilou. Il est remonté mais Victor ne se soucie absolument pas de son avis…

Quant à William, il laisse Aurore et Manon déménager sans lui !



VIDÉO Demain nous appartient du 28 juin – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.