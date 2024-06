Demain nous appartient spoiler : Lisa apprend une terrible nouvelle... (vidéo épisode du 6 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C'est une terrible nouvelle qui attend Lisa dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, c'est l'heure du verdict de l'IGPN et on peut dire que ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait !











Quand Amel et Victoire rentrent à la maison, elles trouvent Lisa sur le canapé. Elle devait les tenir au courant du verdict mais ne l’a pas fait… Elle leur annonce qu’elle est virée de la police ! Mais à la grande surprise de Victoire et Amel, Lisa garde le sourire. Elle assure que c’est une décision logique, elle est allée trop loin. Et elle trouve cool de ne pas savoir ce qu’elle va faire… Elle est libre de faire ce qu’elle veut !

On peut dire que la réaction de Lisa est surprenante… Et si ça cachait quelque chose ? Une infiltration ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1703 du 7 juin 2024 : Lisa virée de la police

