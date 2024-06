Demain nous appartient spoiler : Lisa dans de sales draps ! (vidéo épisode du 18 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Lisa dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est toujours en infiltration au lycée, Lisa se fait griller et tout est remis en cause !











En effet, quand Lisa arrive au lycée, tout le monde la dévisage et elle comprend que quelque chose au cloche… Et en salle des professeurs, Agnès et Mélody attendent Lisa de pieds fermes ! Les deux profs montrent à Lisa le message et la photo envoyés sur le groupe des élèves. Elle est démasquée !

Agnès reproche à Lisa d’être en infiltration sans avoir informé le corps professoral. Mais Lisa lui explique que seule la proviseure est au courant, pour ne pas risquer de mettre sa mission en danger. Mélody pense que c’est une bonne chose mais maintenant que le dealer est informé, Lisa n’a plus aucune chance de le choper…

