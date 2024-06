Un Si Grand Soleil du 14 juin : Janet appelle Sylvio (résumé et vidéo épisode 1412 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 juin 2024, spoiler résumé de l'épisode 1412 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Johanna félicite Claudine pour l’article. Claudine ne l’a pas encore lu, Johanna est ravie de l’issue de l’affaire Joussan.

Janet se confie à Alain, elle regrette de ne pas avoir parlé plus tôt à Clément pour Sylvio. Elle l’a laissé être accusé d’être un tueur en série pour protéger son couple. Alain l’encourage à appeler Sylvio pour qu’il rentre en France et qu’il soit innocenté. Alain assure à Janet que Clément est intègre et ne se laissera pas influencer.



Bertier et Nathalie arrivent main dans la main chez L Cosmétiques. Tout le monde les regarde. Bertier est ravi de ne plus se cacher devant les collègues.

Au commissariat, Claudine accompagne Camille pour la confrontation avec Joussan. Elle angoisse, Claudine tente de la rassurer. Et Elise débarque avec une nouvelle plaignante.

Bertier et Nathalie sont aux Sauvages. Il avoue à Nathalie qu’il a bluffé Boris sur un dossier. Nathalie lui dit que ça ne l’étonne pas, il est brillant. Il lui répond que c’est elle qui lui donne une énergie incroyable.

Cécile annonce à Joussan qu’il est mis en examen. Il va être placé en détention provisoire.

Nathalie fait tomber son sac et Bertier découvre tout les jeux de grattage… Elle lui dit que c’est très rare qu’elle y joue. Bertier comprend qu’elle a rechuté. Aux Sauvages, Enzo a remarqué qu’Emma faisait que regarder sa mère et son mec. Elle avoue que c’est pour lui qu’elle s’inquiète… La connaissant, elle pense que c’est trop beau pour être vrai. Enzo lui dit qu’elle a peut être changé avec lui.

Bertier reparle à Nathalie des tickets, elle lui dit que c’est très rare… Elle devient agressive et lui dit qu’elle n’a pas besoin qu’on la juge. Bertier lui assure qu’il ne la juge pas. Mais elle lui demande de rentrer chez lui. Bertier s’excuse… Nathalie sort le dernier ticket et lui dit de le gratter lui. Il a gagné 20 euros. Elle rigole et le prend dans ses bras.

Becker reçoit un appel du procuruer, Joussan est en prison et il le félicite. Janet demande à Clément de lui promettre que si Sylvio revient en France, il ne cherchera pas à se venger. Il lui assure qu’il ne veut pas d’un innocent en prison, il veut juste la vérité. Elle accepte de l’appeler. Elle dit à Sylvio que Clément est au courant et lui dit qu’il peut revenir prouver son innocence. Sylvio la remercie.

VIDÉO Un si grand soleil du 14 juin extrait, Janet appelle Sylvio

