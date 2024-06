Demain nous appartient spoiler : une grosse surprise à la Paillotte ! (vidéo épisode du 24 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une énorme surprise qui attend les premiers clients de la Paillotte dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que c’est l’inauguration, Charles a prévu du lourd pour surprendre tout le monde !











Publicité





Et pour cause, la Paillotte accueillie Candice et Victorien de la promo 2023 de la Star Academy.

Dans le public, Violette, Lilou, Liam, Jack, ou encore Amel. Tous sont ravis en découvrant ceux qui était au château de la Star Ac il y a quelques mois. Ils interprètent l’hymne de leur promo « Au bout de mes rêves ».

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : une agression et une disparition ! (vidéo épisode du 24 juin)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1714 du 24 juin 2024 : la Star Academy à la Paillotte

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.