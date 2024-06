Top Chef finale du 19 juin 2024 : et le gagnant est...

Publicité





Top Chef éliminé du 19 juin 2024 – Qui a gagné la finale de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ce mercredi soir ? Les chefs ont fait leur choix !





Et à l’issue de cette finale c’est Jorick Dorignac, de la brigade de Stéphanie Le Quellec, qui a remporté la victoire !







Pour cette grande finale de Top Chef, les deux finalistes – Jorick Dorignac (cheffe Le Quellec) et Clotaire Poirier (chef Gagnaire) – s’étaient donné rendez-vous dans le palace le plus étoilé d’Europe, le George V à Paris. Leur défi consistait à réaliser un menu gastronomique d’exception pour régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre membres du jury !

Pour cet événement, les deux derniers candidats avaient imaginé un menu – entrée, plat et dessert – qui, selon eux, pouvait convaincre les convives et leur permettre de remporter cette ultime épreuve. Tous deux ont donc cuisiné pendant 10 heures sans relâche dans les cuisines de ce palace parisien et, pour l’occasion, ils étaient accompagnés par leurs anciens adversaires.



Top Chef du 19 juin : et le gagnant est…

Et après délibérations, c’est finalement Jorick Dorignac qui a été désigné grand gagnant !

Si vous avez manqué la finale de Top Chef 2024, sachez qu’elle sera très vite dispo en replay gratuit sur M6+.