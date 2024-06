Demain nous appartient spoiler : Violette perd le contrôle et dérape gravement !... (vidéo épisode du 12 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette va totalement perdre les pédales dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle continue de se droguer, Violette va carrément devenir violente au lycée !











Publicité





Alors que Lilou la provoque une énième fois, Violette lui attrape le bras et devient violente… Jordan les voit et vient s’interposer. Violette dérape et envoie Jordan au sol ! Jordan est sous le choc et dit à Violette qu’elle ne va pas bien, avant de s’en aller.

On peut dire que Violette est clairement sur la mauvaise voie… Va-t-elle se ressaisir ? Jordan va-t-il lui pardonner ce dérapage ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Rayane ne va pas bien, il se confie à Karim… (vidéo épisode du 11 juin)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1706 du 12 juin 2024 : Violette hors de contrôle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.