Demain nous appartient spoilers : Lisa infiltrée, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 juin 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 juin 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Lisa n’a pas été virée de la police mais elle va être en infiltration au lycée !







Publicité





La flic doit trouver qui est à la tête du trafic de drogue des fameux « boosters ». Très vite, les soupçons de Lisa se tournent vers Rayane…

De son côté, Violette continue de se droguer et ça tourne mal. Elle perd son sang froid face à la provocation de Lilou et elle devient carrément violente. Résultat, alors que Jordan s’interpose, Violette le fait tomber !



Publicité





François et Soizic sont sur le départ pour leur fameux voyage. Quant à Rachel, l’ex de Nordine, elle va porter plainte au commissariat !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 (épisode 1704) : Au lycée, les masques tombent. Lisa se réoriente. Pour Sébastien, Martin met les petits plats dans les grands.

Mardi 11 juin 2024 (épisode 1705) : Le patron d’un tabac met la puce à l’oreille des policiers. Aaron couvre maladroitement Marianne. Pour François et Soizic, c’est l’heure de faire les valises.

Mercredi 12 juin 2024 (épisode 1706) : Une altercation entre Violette et Lilou pousse Jordan à bout. La maladresse de Christelle finit par faire craquer Marianne. Les affaires d’Amel ont disparu.

Jeudi 13 juin 2024 (épisode 1707) : Jordan s’inquiète pour Violette, au cœur d’un conflit familial. Sébastien marque son territoire. Nathan ne peut cacher plus longtemps son tempérament.

Vendredi 14 juin 2024 (épisode 1708) : Le principal suspect s’est volatilisé. Martin veut recoller les morceaux. Rachel dépose plainte au commissariat.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Violette perd le contrôle et dérape gravement !… (vidéo épisode du 12 juin)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 10 au 14 juin 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…