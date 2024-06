Publicité





20h30 le samedi du 8 juin 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 8 juin 2024 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi » explore les parcours de deux artistes aux univers apparemment opposés, mais qui partagent plus de points communs qu’on ne le pense. L’un est le ténor le plus célèbre du XXe siècle, et l’autre est l’artiste française la plus écoutée dans le monde.

Jour où > Pavarotti devient une rock star

Luciano Pavarotti, avec un talent aussi immense que son appétit pour la vie, a d’abord tâtonné avant de trouver sa voie et de conquérir le monde peu avant ses 40 ans. Une fois le succès atteint, il a eu un objectif clair : rendre l’opéra accessible à tous, le faire descendre des théâtres somptueux pour devenir un art populaire apprécié de millions de personnes. Son ultime prestation en 2006, malgré sa maladie, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Turin, en est une illustration parfaite.



Actu > Aya Nakamura et Edith Piaf, des âmes sœurs

Aya Nakamura, artiste française contemporaine et la plus écoutée au monde avec plus de 6 milliards de streams, est pressentie pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Son ascension fulgurante a commencé à l’été 2018 avec le hit « Djadja ». Depuis, elle enchaîne les records. Le 26 juillet 2024, interprétera-t-elle un titre d’Edith Piaf lors de cette cérémonie tant attendue ?

