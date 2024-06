Envoyé Spécial du 13 juin : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 13 juin 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 13 juin 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Violences sexuelles : fin du silence dans les rangs

Manon Dubois rêvait de faire carrière dans la Marine nationale, mais a dû abandonner après avoir subi des agressions sexuelles répétées pendant deux ans. Son agresseur, toujours en poste, n’a reçu qu’une sanction légère : 600 euros de dommages et intérêts et un stage de sensibilisation aux violences sexistes. Dubois, maintenant vendeuse sur les marchés, critique l’insuffisante protection de l’institution et la légèreté de la condamnation.

Son témoignage a encouragé d’autres victimes à se manifester. La députée Laetitia Saint-Paul, première femme militaire élue, a reçu de nombreux témoignages similaires. « Envoyé spécial » a rencontré des femmes qui accusent l’armée de les avoir réduites au silence et ont quitté leurs postes après avoir été agressées. Cela marque-t-il le début d’un #MeToo militaire ?

En 2014, l’armée a mis en place la cellule Thémis pour recueillir les témoignages de violences sexuelles et promettre des sanctions exemplaires. Dix ans après, quel est le bilan ? Comment sont traitées les victimes de violences sexuelles dans l’armée ?

Reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiébaut et Marielle Krouk.



Publicité





🔴 Géorgie : le péril russe

Chaque soir, Tamara, 25 ans, rejoint les rues de Tbilissi, capitale de la Géorgie, pour protester contre la loi « sur l’influence étrangère ». Cette loi, dénoncée comme une « loi russe », vise à réprimer l’opposition, les ONG et les médias indépendants. Promue par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, fondé par l’oligarque Bidzina Ivanichvili, elle suscite une vive opposition. Ivanichvili, qui dirige le pays depuis sa villa surplombant la ville, est accusé de contrôler le gouvernement depuis l’ombre.

Les manifestants font face à des menaces, des agressions et des tags les désignant comme des « agents de l’étranger ». Dans cette petite République du Caucase où 80% des habitants aspirent à rejoindre l’Europe, le rêve européen est devenu plus pressant avec la guerre en Ukraine. Luda, 68 ans, observe chaque jour les troupes russes depuis sa maison, rappelant que depuis la guerre de 2008, 20% de la Géorgie est sous occupation russe.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV