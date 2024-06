Fort Boyard : quels gains pour l’équipe d’Elie Semoun ? (résumé émission 1 du 29 juin 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 29 juin 2024 – C’est parti pour le premier numéro de la saison 2024 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Elie Semoun, Damien Pauwels, Jimmy Mohamed, Léa François, Nina Métayer, Guillaume Daret et Aurélie Konaté.





Elie Semoun est directement appelé par le Père Fouras dans la salle informatique. A l’intérieur, une intelligence artificielle. Le Père Fouras annonce qu’il va complexifier le Rodéo Dino en la jouant en relais.







Place donc au Rodéo Dino. Elie y va le premier. Et Léa François remporte la clé !

On retrouve ensuite Jimmy sur les Perches, une nouvelle épreuve, avec Booster, nouveau venu sur le Fort. Mais c’est raté !



On continue avec Château Boyard, encore une nouvelle épreuve. Elie et Damien s’y collent ! Compliqué, ils n’arrivent pas à récolter assez de jus pour libérer la clé.

L’équipe se rend ensuite au Grand Boyard Hôtel. Nina est en salle informatique, le Père Fouras décide que l’épreuve aura lieu en partie dans le noir ! Mission réussie pour Nina, qui remporte la clé au dernier moment !

Place à Planches de Pirate. C’est Léa qui y va. Elle tombe dans l’eau, c’est un échec.

On poursuit avec le Débarras. C’est Aurélie qui se retrouve face à Cyril Gossbo. Elle doit reconnaitre 3 films cultes. Mission réussie pour Aurélie, qui repart avec la clé.

Direction le Museum. Guillaume est en salle informatique. Le Père Fouras pour pirater des objets pendant l’épreuve ! Il tombe et est donc fait prisonnier.

Nouvelle épreuve : double rocket man. Damien est attaché en hauteur et doit percer un ballon avant la famille Boo ! Mission réussie, la 4ème clé est remportée.

Place au Roi du Silence. Passe Muraille affronte Jimmy ! Et c’est une victoire de Passe Muraille !

On continue avec la Ketchuperie pour Léa, qui passe d’abord par la salle d’informatique. Ils vont devoir faire l’épreuve à 3 ! Léa, Nina, et Elie y vont. Mais c’est raté.

C’est l’heure du Jugement et il manque 3 clés. Mais d’abord, Guillaume doit se libérer de prison. C’est réussi ! Damien se sacrifie et choisit d’affronter Blanche. C’est un échec et il est envoyé en prison. Elie enchaine et choisit Blanche aussi. Premier essai validé ! Il peut rejoindre son équipe. Nina y va pour finir et choisit Rouge. C’est réussi !

Place aux Aventures pour trouver un maximum d’indices. Léa commence avec le Train Fantôme, que le Père Fouras corse avec un rythme cardiaque maximum ! Elle réussit et remporte le premier indice : JEUNE.

On poursuit avec la Cabine Ejectable. C’est Elie qui s’y colle. Il résout facilement l’énigme et remporte un 2ème indice : OFFRE.

Pour les Catacombes, c’est Aurélie qui y va. Elle réussit aussi ! Le 3ème indice : PÔLE.

Le Père Fouras envoie Jimmy chez Willy ! Il peut choisir avec qui manger, il désigne Léa. Ils doivent manger un millefeuilles avec du maïs fermenté, une pâte à tartiner australienne salée et grasse, et de la sauce d’huitre. Mission réussie, 4ème indice : DOUBLE.

On termine avec la Chaise Instable pour Nina. Elle réussit aussi et ils ont le 5ème indice : TRAVAIL.

Damien doit se libérer de prison. Il sort mais a fait perdre 10 secondes à l’équipe pour le trésor.

Place au Conseil. Et c’est Guillaume qui ouvre le bal des duels contre les maîtres du temps… Malheureusement, ce premier duel est perdu. C’est maintenant au tour d’Aurélie d’essayer de faire gagner du temps à son équipe pour le trésor. Cependant, elle aussi échoue. Pour le dernier duel, c’est Elie qui s’y colle et c’est un succès puisque ce dernier fait gagner 15 secondes à son équipe pour le trésor.

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils trouvent rapidement le mot code : EMPLOI. Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 11.588 euros au profit de Projet Primates.

Fort Boyard du 29 juin, le replay

Si vous avez manqué ce 1er numéro de Fort Boyard ce samedi 29 juin, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.