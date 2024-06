Publicité





La chanteuse Françoise Hardy est morte mardi à l’âge de 80 ans, comme annoncé par son fils, Thomas Dutronc. Le chanteur a publié sur le réseau social Instagram une photo de lui enfant dans les bras de sa mère, accompagnée des mots : « Maman est partie… ».





Françoise Hardy se battait contre un cancer du larynx depuis plusieurs années. Une maladie qui l’avait poussée à mettre fin à sa carrière sur scène il y a six ans.







Publicité





En décembre dernier, la chanteuse s’était exprimée sur son quotidien difficile et son envie de mourir. Elle avait appellé Emmanuel Macron à légaliser l’euthanasie.

« J’aimerais partir bientôt et vite » avait déclaré Françoise Hardy dans une interview pour BFMTV. « C’est ce que j’aimerais mais ce n’est qu’un vœu. Comme une grande majorité de Français, nous sommes tous pour l’euthanasie et aimerions que le Président en fasse une possibilité »



Publicité





Diagnostiquée d’un lymphome du MALT en 2004, cancer du tissu lymphoïde associé aux muqueuses, Françoise Hardy se battait depuis près de 20 ans. Elle souffrait d’un cancer du larynx depuis 2019 et expliquait qu’elle ne pouvait plus sortir de chez elle et quasiment rien faire toute seule.

« Sans salive on ne peut plus sortir et on est obligé de consommer des choses liquides ou semi-liquides. Mon épuisement m’empêche de faire toutes les tâches ménagères que j’assumais avant et j’ai quatre personnes qui viennent et les font à ma place. Ça manque d’intérêt, mais je ne peux rien vous dire d’autre. (…) En tant qu’artiste, tout est derrière moi. En tant que femme aussi. Je vis au jour le jour«