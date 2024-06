Top Chef du 12 juin 2024 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? Qui ira en finale ?

Publicité





Top Chef du 12 juin 2024 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 13 de la saison 15 de « Top Chef ». Et ce soir, il s’agit des quarts de finale !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Publicité





Top Chef du 12 juin 2024, le programme de l’épisode 14

Pour cette saison anniversaire, les chefs de brigade ont lutté sans relâche pour conduire leurs candidats jusqu’à l’étape ultime du concours. Après 13 semaines de compétition intense, de défis extraordinaires et de plats exceptionnels, tous partagent le même rêve : se qualifier pour la grande finale !

Lors des demi-finales, chaque candidat devra imaginer sa propre épreuve et la soumettre à ses adversaires. Leur but : trouver le thème le plus surprenant, le plus difficile et le plus technique afin de limiter les chances des autres de marquer des points. Face à cet enjeu crucial, les candidats feront preuve de créativité pour compliquer la tâche à leurs concurrents. Tous les coups sont permis !



Publicité





Qui seront les deux finalistes de Top Chef saison 15 ? Quel chef de brigade verra son candidat échouer aux portes de la finale ?

Rappel de la présentation de la saison 15

Il y a 15 ans le premier concours télévisé de cuisiniers professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué l’histoire… Pour cet anniversaire, c’est une saison unique qui attend les 16 candidats sélectionnés, à commencer par un jury exceptionnel qui réunit 15 étoiles. Aux côtes de Philippe Etchebest*, Meilleur Ouvrier de France, Paul Pairet***, Glenn Viel*** et Hélène Darroze***, deux femmes cheffes d’exception font leur entrée dans le jury : Dominique Crenn***, seule cheffe 3 étoiles aux USA, et Stéphanie Le Quellec**, gagnante de Top Chef saison 2 désormais doublement étoilée. Pour la première fois, les chefs vont s’unir pour former deux brigades et tenter d’amener les candidats le plus loin possible. Deux brigades aux couleurs de Top chef : les brigades grise et orange !

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.