Will Trent du 12 juin 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 12 juin 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 12 juin

Épisode 10 « Les ptérodactyles savent voler » : Un massacre dans un camp de caravaning laisse un jeune garçon orphelin. Will refuse de l’abandonner et devient son tuteur temporaire. Faith reçoit la visite de sa mère. Angie se replonge dans son passé.

Épisode 11 « Bill Black » : Will enquête sous couverture, en se faisant passer pour Bill Black, un criminel notoire, afin de démanteler un trafic de drogue et retrouver un agent de la DEA. Angie doit affronter son passé.



« Will Trent » : rappel de la présentation de la série

Will Trent, agent spécial du Bureau d’Investigation de la Géorgie (GBI), a été abandonné à la naissance et a traversé une enfance et une adolescence tumultueuses dans le système de familles d’accueil surchargé d’Atlanta. Malgré ces obstacles, il s’est forgé une détermination inébranlable à ne laisser personne derrière. Aujourd’hui, en tant qu’agent spécial du GBI, il affiche le meilleur taux de résolution des affaires, faisant preuve d’une expertise remarquable dans son domaine.

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)