Ici tout commence du 20 juin : Maya se venge de Quentin (résumé + vidéo épisode 951 en avance)

Ici tout commence du 20 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 951 – Maya est sous le choc ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Après avoir découvert que Quentin est à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à leurs parents, elle accuse le coup et doit quand même passer ses examens… Mais elle a choisi de se venger de son frère !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 20 juin 2024 – résumé de l’épisode 951

Quentin est à l’origine de l’accident de leurs parents. Dans la voiture ce jour là, Quentin s’est énervé et il a balancé quelque chose dans la tête de son père, qui a perdu le contrôle du véhicule !… Maya est encore sous le choc, elle ne s’attendait pas à ça. Léonard explique à Vic et Malik qu’elle a pleuré toute la nuit. Et pourtant, Maya tient à aller passer ses examens comme tout le monde !

Mais en réalité, Maya prépare sa vengeance… Elle compte faire payer Quentin ! Pendant ce temps là, Laetitia fait une découverte bouleversante sur Maïa. Et le coaching de David et Billie commence à porter ses fruits.



Ici tout commence du 20 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.