« Camping Paradis » : nouvel épisode inédit avec Keen’V

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Camping Paradis ». Laurent Ournac et son équipe vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode inédit avec Keen’V et Xavier Lemaître !





Un épisode intitulé « Une régate au Paradis » à découvrir le lundi 8 juillet 2024 à 21h10 sur TF1.







Publicité





Camping Paradis, synopsis de l’épisode « Une régate au Paradis »

Tom et son équipe organisent un stage et une régate de voile animés par Julien, un skipper renommé. Parmi les participants, Carole et Antoine se réjouissent de retrouver leur fille Jade pour quelques jours de vacances. Cependant, la vie réserve des surprises : Julien n’est pas un inconnu pour Carole, et leurs retrouvailles ravivent des souvenirs et des secrets. Tom devra user de toute son habileté pour maintenir l’unité de la famille.

En parallèle, Benjamin et Margot passent leur traditionnelle semaine au « Camping Paradis ». Cette année, l’arrivée de Zoé, la cousine de Margot, bouleverse Benjamin, au grand désarroi de Margot, qui espérait plus qu’une simple amitié avec lui.



Publicité





Enfin, le chanteur à succès Keen’V se réfugie au camping pour échapper à la frénésie du show-business. Monsieur Parizot se lie d’amitié avec lui et l’aide à se remettre en forme.

Avec Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot)

Et en guests : Keen’V (KEEN’V), Xavier Lemaître (Julien)

Un épisode à découvrir le lundi 8 juillet à 21h10 sur TF1 !