Ici tout commence spoiler : David affronte un traumatisme… (vidéo épisode du 14 juin)

Ici tout commence spoiler – David va devoir affronter ses vieux démons dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, David se retrouve face à Hippolyte Duchesnay…





Duchesnay suit à David, il veut absolument lui parler et comprendre.







Et David en a gros sur le coeur et décide finalement de vider son sac. Il lui dit à quel point il déteste. qu’à cause de sa violence il a passé des nuits sans dormir…

David dit à Hippolyte que désormais il est seul, il n’a plus personne autour de lui.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 947 du 14 juin 2024, David affronte Hippolyte

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

